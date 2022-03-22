بصورة "أسد".. ماني يستعد بقوة لمواجهة مصر (صور)

المصدر: البيان

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يستعد السنغالي ساديو ماني لقيادة منتخب بلاده، خلال المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مصر بالجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور للنجم السنغالي، خلال مران منتخب بلاده الأول في إطار الاستعدادات لمواجهة مصر.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد عن حذاء ساديو ماني الخاص، الذي يستعد به للمواجهة المرتقبة أمام الفراعنة، حيث تضمن الحذاء صورة "أسد" في إشارة إلى لقب منتخب بلاده "أسود التيرانجا"، كما دون اللاعب على حذائه صوره خاصة لاحتفالاته بالأهداف، على أن يرتديه خلال المواجهتين المقبلتين.

وكان ساديو ماني قاد منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون، بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، حيث سجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت منتخب بلاده اللقب الإفريقي.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين السنغال ومصر ستقام يوم الجمعة المقبل 25 مارس على إستاد القاهرة الدولي، بينما تلعب مباراة العودة يوم 29 من الشهر ذاته بالعاصمة السنغالية داكار.















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