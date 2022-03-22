بسبب "السُكر ونتفليكس".. الإعلام الفرنسي يطالب برحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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طالب الفرنسي دانيال ريولو الصحفي بإذاعة راديو "مونت كارلو"، من إدارة نادي باريس سان جيرمان التخلص من البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، ورحيله عن العملاق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقال ريولو في تصريحات لبرنامج "أفتر فوت": "نيمار بات في حالة مؤسفة تصل حد السُكر، أدعو النادي الفرنسي للتخلص منه، بعدما بات دوره سلبياً داخل الملعب وفي غرفة خلع الملابس".

وتابع: "نيمار يهتم بحياته الشخصية أكثر من الملعب، جماهير باريس لا تهتم باستعراض تحف منزل نيمار على نيتفلكس".

وأضاف: "غرفة خلع الملابس داخل باريس سان جيرمان دون قائد، هناك انشقاقاً كبيراً بين اللاعبين أدت إلى تكوين أحزاب، الأول يضم لاعبو أمريكا الجنوبية نيمار وميسي ودي ماريا وإيكاردي، والثاني يضم نظرائهم المتحدثين بالفرنسية مبابي وحكيمي".

وكان نيمار نال القسط الأكبر من غضب جماهير الـ "بي سي جي" بعد توديع دوري أبطال أوروبا، حيث استقبلته الجماهير بوابل من السباب خلال مباراتي بوردو وموناكو.

ورد نيمار على الهجوم الجماهيري الذي تعرض له، من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيه: "في الحياة سيكون علينا أن نمر بأوقات صعبه، لكن السر هو ألا نفقد الثقة بالله، لا تستلم أبدا".

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