بسبب ديبالا.. يوفنتوس يشعل سباق المنافسة على صلاح

المصدر: البيان

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مازال الحديث مستمراً عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، في ظل عدم وصوله لاتفاق مع إدارة الريدز حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، نتيجة عدم توصل الطرفين لاتفاق بخصوص الأمور المالية.

وبحسب موقع "يوفنتوس نيوز 24" الإيطالي المتخصص في تغطية أخبار السيدة العجوز، فإن هناك اقتراح داخل اليوفي للتعاقد مع صلاح، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صلاح أصبح بمثابة الحلم لمدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، الذي يمنى نفسه بالتعاقد مع صلاح وتعزيز خط هجوم الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل، موضحاً أن مسؤولي النادي سيعملون على استغلال أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وخلال الموسم الجاري لعب صلاح 27 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل 20 هدفاً، وصنع 10 أهداف، بينما شارك في 8 لقاءات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها 8 أهداف.

ويضع أكثر من نادي أوروبي عينه على صلاح من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وتدعيم صفوفه، يأتي على رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل أن ينضم يوفنتوس لسباق المنافسة على صفقة الفرعون المصري.

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