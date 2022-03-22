كورونا يبعد بيبي عن تشكيل البرتغال في مواجهة تركيا بتصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

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أصيب المدافع الدولي المخضرم لمنتخب البرتغال بيبي بفيروس كوفيد-19 في اليوم الأول من المعسكر التحضيري للمنتخب، الذي يتحضر لمواجهة تركيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة أمس الاثنين، من دون تحديد مدة حجره الصحي.

وقال الاتحاد في بيان إن المدرب فرناندو سانتوس استدعى لاعب ليل تياغو ديالو الذي كان من المقرر أن ينضم إلى منتخب تحت 21 عاماً، لتعويض المدافع الدولي البالغ 39 عاماً.

وكان المنتخب قد حُرم بالفعل من خدمات مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياش بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد البرتغالي أعلن أمس الاثنين، غياب لاعب الوسط روبن نيفيش جراء تعرضه لإصابة مع فريقه ولفرهامبتون الانجليزي، على أن يحلّ بدلاً منه فيتينيا.

ويتألق فيتينيا، ابن الـ 22 عاماً، مع بورتو هذا الموسم وقد تم استدعاؤه بانتظام لمنتخب الشباب، حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الأوّل.

ويبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه معسكرهم التحضيري أمس الاثنين في مركز تدريب الاتحاد، الواقع في أويراس، في الضواحي الغربية للشبونة.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي الخميس في بورتو في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، وفي حال نجح بطل أوروبا 2016 في الفوز، فيستقبل في 29 الحالي على ملعب "التنين" مرة جديدة الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

وشارك منتخب البرتغال في كل البطولات الدولية الكبرى التي نظمت منذ كأس أوروبا 2000، فيما يعود آخر إخفاق له خلال التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 1998.

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