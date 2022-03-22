تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد "رباعية" البرنابيو

المصدر: البيان

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قاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريقه لفوز عريض أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0، أول أمس الأحد، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية برشلونة بيير إيميريك أوباميانغ (هدفين)، ورونالد أراوخو وفيران توريس.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن تشافي أصبح ثالث مدرب لبرشلونة عبر التاريخ يفوز في أول كلاسيكو في الليغا، برباعية أو أكثر.

وسبق تشافي نحو هذا الإنجاز، التشيكي فيرديناند داوتشيك، العام 1951 (7-2)، ثم الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، العام 1959 (4-0).

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة عقب 6 مباريات خسرها أمام الريال، وقلص به الفارق بين الفريق الكتالوني بالمركز الثالث والمتصدر الملكي إلى 12 نقطة، مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.

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