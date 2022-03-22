فضيحة «الكلاسيكو» حديث العالم

المصدر: مدريد - وكالات

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فضيحة الأربعة في سانتياغو برنابيو، هي حديث العالم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الرياضية في دول عدة. وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في «الكلاسيكو» الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، في نتيجة لم يتوقعها أحد، أو يحلم بها أشد مشجعي «البارسا» حماساً، ورغم أن ريال مدريد استمر في صدارة «الليغا» بـ 66 نقطة، ومتفوقا بـ 12 نقطة عن برشلونة، إلا أن الخسارة الموجعة، كتبت أسوأ صفحات «الملكي» في البطولة الخاصة مع غريمه التقليدي، وأتبع الموقعة الساخنة، اعترافات الإيطالي أنشيلوتي مدرب الريال، بمسؤوليته الكاملة عن الخسارة الفادحة، مؤكّداً أنه لم يُعدّ فريقه جيداً، وقال: لعبنا بطريقة سيئة، ولم أجهّز الفريق كما يجب، وهذه الخسارة تؤلمنا، وقد أفشل مرة، لكن من النادر أن أفشل مرتين، وأنا آسف فعلاً، برشلونة يستحق الفوز.

وعن إشراكه مودريتش في مركز متقدم، قال: كنا نريد سيطرة أكبر والضغط، لكن بعد تخلفنا بهدف، لم تسر الخطة الموضوعة كما يجب.في المقابل، أعرب تشافي هرنانديس مدرب برشلونة وأسطورته، عن سعادته بالفوز الساحق على غريمه التقليدي، قال: أظهرنا شخصية وكبرياء كبيرين خلال المباراة، ونجحنا في الاستحواذ على الكرة، وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، وأوضح أنه يجب أن نستمتع بالانتصار، وجماهير برشلونة لم تعش هذا الشعور منذ فترة طويلة، وخاصة في مباريات الكلاسيكو. الفوز في سانتياغو برنابيو، مع عرض رائع، أمر لا يحدث كل يوم، وقال: لا أبحث عن مجد شخصي، أريد المجد للاعبين، وللعائلة الكبيرة لبرشلونة.

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