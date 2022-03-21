ديبالا يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع يوفنتوس

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن القرار النهائي للدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، بشأن مستقبله مع يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، يبدو أن ديبالا لم يتوصل لاتفاق مع إدارة يوفنتوس حول التوقيع على عقد جديد، تمهيداً لاستمراره مع اليوفي لمدة إضافية.

وأكدت الشبكة العالمية في تقريرها أن ديبالا أتخذ قرارا بعدم التوقيع على عقد جديد مع "البيانكونيري" في الظروف الحالية، على أن يغادر في نهاية الموسم.

وارتبط اسم ديبالا مؤخراً بالانتقال لعدد كبير من الأندية الكبرى، على رأسهم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد ديبالا مع اليوفي في شهر يونيو المقبل، ويحق للاعب الرحيل لأي نادي جديد دون حصول السيدة العجوز على أي مبلغ مالي.

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