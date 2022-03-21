بعد خسارة الكلاسيكو.. موقف ريال مدريد من إقالة أنشيلوتي

المصدر: البيان

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حسمت إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، موقفها من استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي في منصبه من عدمه، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها الريال من غريمه التقليدي برشلونة.

وكان برشلونة دك شباك الميرنغي برباعية نظيفة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 29 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا الإسبانية"، فإن ريال مدريد قررت استمرار أنشيلوتي في منصبه، وعدم اتخاذ أي قرارات تجاهه بعد خسارة الأمس، مشيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه إدارة النادي الملكي بخصوص القرارات المصيرة لا تعتمد على نتيجة المباراة الواحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد قررت الالتزام بالهدوء، لحين تحليل وضع الفريق.

وترى إدارة ريال مدريد أن النتيجة النهائية للموسم الحالي ستحدد كل شيء، خاصة أن ريال مدريد مازال لديه فرصة الفوز بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عقد كارلو أنشيلوتي ينتهي مع نادي ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل.

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