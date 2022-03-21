ماذا قصد أوباميانغ باحتفاله ضد ريال مدريد؟ (فيديو)

المصدر: دبي-مجد عبدالله

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خطف المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ (32 عاماً)، الأنظار خلال لقاء الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بعد تسجيله هدفين وصناعته لآخر، ساهمت بشكل كبير بتحقيق فوز حاسم بنتيجة 4 - صفر، لكن طريقة احتفاله الغريبة التي جاءت بعد تسجيله أحد أهدافه كانت محط اهتمام لدى معظم المتابعين الذين تساءلوا عن معنى الحركة التي قام بها اللاعب.

في الدقيقة 51 من الشوط الثاني تمكن أوباميانغ من تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثاني له، فاتجه إلى زاوية الملعب وأخذ كرة صغير من أحد المشجعين ووضعها في كف يده اليسرى وهي ممدودة إلى الأمام، في حين وضع اثنين من أصابع يده اليمنى على جبينه.

وعند سؤاله من أين استوحى هذه الاحتفالية أجاب اللاعب لشبكة "بي إن سبورتس": "هذه حركة الشخصية الكرتونية دراغون بول z (غوكو)، من خلال هذه الكرة الصغيرة يمكن أن تطلب أمنية، وكانت أمنيتي الفوز بالمباراة وإحراز الأهداف"، على حد تعبيره.

#أوباميانغ: الاحتفال؟ لقد اتفقت عليه مع صديق.. كل شيء كان مُعد للاحتفال!



اللاعب الغابوني يكشف سر احتفاله الغريب بعد تسجيل الهدف الرابع لـ #برشلونة بشباك #ريال_مدريد ⚽https://t.co/pcb91EN5iW pic.twitter.com/3pQqpB20gd — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 21, 2022

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