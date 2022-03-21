باريس سان جيرمان يستعين بـ "خبير" لحسم صفقة صلاح

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان، يهتم بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب موقع " Foot-sur7" الفرنسي فإن إدارة الـ "بي إس جي" بقيادة ناصر الخليفي تسعى لضم صلاح من أجل تعويض الرحيل المتوقع للفرنسي كيليان مبابي، الذي يقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، حسب ما أكدته تقارير صحفية عالمية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الموقع في تقريره أن صلاح لم يحسم موقفه مع ليفربول بعد، مشيراً إلى الانتقال المحتمل لميشيل إدواردز المدير الرياضي لليفربول إلى باريس سان جيرمان، ربما سيكون كلمة السر لارتداء صلاح قميص النادي الفرنسي في الموسم المقبل، نظراً للدور الحاسم الذي من المتوقع أنه يلعبه إدواردز لإتمام الصفقة.

وكان ميشيل إدواردز نجح خلال السنوات الماضية في حسم صفقات مؤثرة لصالح ليفربول، تمكنت من صناعة الفارق مع الريدز خلال المواسم الأخيرة، منها صفقة محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وساديو ماني، بخلاف المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويهتم أكثر من نادي آخر بضم صلاح خلال الفترة المقبلة بخلاف باريس، منهم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم صلاح بالرحيل عن ليفربول، بسبب عدم التوصل لاتفاق مع إدارة الريدز حول اتفاق مادي يرضي الطرفين، في ظل تمسك "مو" بالحصول على راتب أسبوعي في عقده الجديد يقدر بـ 400 ألف جنيه إسترليني.

ما زاد من التكهنات حول رحيل صلاح عن الأنفيلد، تصريحات يورجن كلوب بأن إدارة الريدز قدمت ما في وسعها من أجل حسم ملف تجديد اللاعب.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من فريق روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو حصل عليهم الأخير، وشارك صلاح مع الريدز في 238 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 153 هدف وصنع 57 هدفاً وحقق 5 ألقاب.

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