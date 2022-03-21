شاكيرا تمدح بيكيه وتهنئه بعد رباعية ريال مدريد على طريقتها الخاصة (صورة)

المصدر: البيان

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هنأت المطربة الكولومبية شاكيرا زوجها الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، بعد فوز فريقه على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكان برشلونة دك شباك الميرنغي برباعية نظيفة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 29 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وكتبت شاكيرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بيكيه لم يكن يدعني أقول ذلك في العلن، دائماً لديه بطولته الخاصة ويقدم دائماً أفضل ما لديه رغم أي إصابة أو ألم، ليس لأنه زوجي، ولكنه الأفضل في العالم".

وتمكن برشلونة من إحراز أهدافه الأربعة، خلال أول 51 دقيقة من عمر المباراة، وأهدر الفريق الكتالوني العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج المباراة بمعدل تهديفي أكبر.

ويعتبر هذا الانتصار هو الأول لبرشلونة على ريال مدريد، منذ شهر مارس لعام 2019 بعدما انتهت 5 مباريات بينهما بهزيمة الفريق الكتالوني، بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ورفع برشلونى رصيده إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب "الليغا"، فيما استمر ريال مدريد متصدراً للجدول برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب الوصافة.

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