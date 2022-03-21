نيران المدرجات تشعل مباراة أياكس وفينورد

المصدر: البيان

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في مباراة مثيرة، افتتح حريق في الملعب مباراة أياكس ومنافسه فينورد مساء الأحد ضمن مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم.

Holland. 20.03.2022

Ajax - Feyenoord.



Ajax fans set fire their own banners by accident after the pyro show. pic.twitter.com/ByWI8Mhju2 — HooligansTV (@hooligans_tv) March 20, 2022

وأشعل عرض الألعاب النارية بطريق الخطأ لافتات النادي الخاصة بأياكس. وتسبب الحريق في تأخير المباراة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو النيران مستعرة خلف أحد شباك المرمى، قبل السيطرة عليها. وفقا لسكاي نيوز.

وبعد ثماني دقائق فقط، منح الكولومبي لويس سينيستيرا، البالغ من العمر 22 عامًا ، فينورد التقدم بهدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

وسيكون الجناح موضوع الكثير من تكهنات الانتقالات هذا الصيف حيث يقال أن فينورد طالب بحوالي 22 مليون دولار مقابل خدماته.

وأدرك أياكس التعادل في الدقيقة 24 عن طريق سيباستيان هالر، وهو الهدف العشرين له في الدوري.

لكن فينوورد استعاد تقدمه بعد أربع دقائق فقط بعد تمريرة خلفية سيئة من ستيفن بيرغيس لاعب أياكس.

واستحق الضيوف التقدم في الشوط الأول، لكن في الدقيقة 78 ، قدم دوشان تاديتش عرضه الساحر من خلال رائعة من زاوية صعبة ليعيد أياكس إلى المباراة.

واختتم البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 22 عامًا المباراة النارية عبر هدف في الدقيقة 86 ليضمن الثلاث نقاط لأياكس ليطفئ مخاوف أصحاب الأرض من فقدان ثلاث نقاط صعبة في الطريق إلى اللقب.

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