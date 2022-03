نيران المدرجات تشعل مباراة أياكس وفينورد

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مباراة مثيرة، افتتح حريق في الملعب مباراة أياكس ومنافسه فينورد مساء الأحد ضمن مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم.

Holland. 20.03.2022

Ajax - Feyenoord.



Ajax fans set fire their own banners by accident after the pyro show. pic.twitter.com/ByWI8Mhju2