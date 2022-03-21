برشلونة يكتسح الريال برباعية في كلاسيكو الأرض

المصدر: البيان

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اكتسح فريق برشلونة خصمه ريال مدريد برباعية نظيفة دون مقابل، في قمة المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة والتي انتهت بفوز ساحق للنادي الكتالوني.

وتمكن بيير إيميريك أوباميانغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 29، وأضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

وعند انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 47، وبعد 4 دقائق فقط أضاف المهاجم أوباميانغ ثاني أهدافه في المباراة والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 51.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

وافتقد الريال في مباراة الليلة، خدمات نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما، لعدم تعافيه من الإصابة، إضافة إلى الظهير الأيسر فيرلان ميندي، الذي يعاني من الإصابة أيضا.

أما برشلونة، فخاض المباراة وهو يعاني غياب عدة لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم أنسو فاتي، وسيرجينيو ديست، وصامويل أومتيتي، وسيرجي روبرتو.

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