محمد صلاح على رأس أولويات هذا النادي

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، عن سعي باريس سان جيرمان لضم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في حال رحيل الفرنسي كيليان مبابي، عن صفوف فريق العاصمة في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحفية «Le10Sport» الفرنسية، فإن فريق باريس سان جيرمان يرشح الثلاثي إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي، حال رحيل كيليان مبابي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن «باولو ديبالا يقترب أيضا من فريق باريس سان جيرمان، بالإضافة لعثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، وماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، حال فشل التعاقد مع الثلاثي صلاح وهالاند وليفاندوفسكي».

وأوضحت الصحيفة الفرنسية: «فريق باريس سان جيرمان يجد صعوبات في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي بسبب عامل السن، وأيضا إيرلينج هالاند، بسبب تكرر الإصابات التي تعرض لها مع فريق بروسيا دورتموند في الفترات الأخيرة».

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية في الفترة الأخيرة، أن محمد صلاح يريد الحصول على راتب 450 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، من أجل البقاء مع فريق ليفربول، لكن لم يحدث حتى الآن اتفاق رسمي بين الطرفين، بشأن بقاء الفرعون المصري.

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نوتينجهام فورست، اليوم الأحد، على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات دور الربع النهائي، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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