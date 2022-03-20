إيماءات جماهير كالياري تنغّص على ميلان فرحته وإبراهيموفيتش ينفجر غاضباً (فيديو)

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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بالرغم من تحقيق نادي إي سي ميلان الفوز على مستضيفه كالياري بهدف وحيد واستمراره بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، إلا أن بعض المنغصات تسببت في عدم اكتمال فرحته، حين دخل لاعبو الفريقين، وعلى رأسهم السويدي، زلاتان إبراهموفيتش، باشتباك ومشاجرة مع نهاية المباراة.

وبحسب ما نشرت «ديلي ميل» نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن الاشتباك حدث رداً على ما قاله لاعبا ميلان، الحارس مايك مينيان، والمدافع فيكايو توموري، إنهما تعرضا لإيماءات وإساءات عنصرية من قبل الجماهير، الأمر الذي نفاه مهاجم فريق كالياري.

وأظهر مقطع فيديو حدوث ملاسنة واشتباك بالأيادي بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية، ومن بينهم إبراهموفيتش الذي بدا غاضباً، في حين تدخل الأسطورة باولو مالديني لتهدئة الأمور.

وكان الحارس مايك ماينيان يحتفل بالفوز مع زميله فيكايو توموري، حين بدأت الإساءات العنصرية من قبل الجماهير تزداد، قبل أن يشير الحارس بيده إلى أذنه، مستهزئاً بما وجهته له الجماهير من إيماءات عنصرية مطالبهم بالاستمرار، في إشارة إلى عدم اكتراثه بهذه الإهانات، الأمر الذي أثار حفيظة لاعبي كالياري، ومنهم المهاجم جواو بيدرو، الذي دافع عن مشجعي النادي، مؤكداً أنه لم يسمع أي إساءة عنصرية.

وقال بيدرو: «لم أسمع شيئاً، إنه أمر حساس جداً، لكنني كنت في وسط الملعب في تلك اللحظة، أنا هنا منذ ثماني سنوات، وسأدافع عن الجماهير، لأنني لم أسمع أي شيء».

في المقابل، أوضح ستيفانو بيولي، مدرب ميلان أن الحارس ماينيان أكد له تعرضه لإساءات عنصرية من الجماهير المتواجدة خلف شباكه، قائلاً: «إنه أمر محزن دائماً عندما تحدث هذه الأشياء، لا أحد يستحق ذلك».

وكانت التسديدة المتقنة من الجزائري إسماعيل بن ناصر قد منحت ميلان فوزاً مهماً بهدف نظيف يوم السبت، كسب من خلاله ثلاث نقاط، مكنته من الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي.

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