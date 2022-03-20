المغربي بونو على "رادار" الشياطين الحمر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط مانشستر يونايتد لضم اللاعب المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن الخطوة تأتي تحسباً لرحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي ينتهي عقده صيف 2023.

وأضافت: أن العيون في الشيطانين الحمر ترصد بونو منذ عدة أشهر وتراقبه في المباريات.

وينتهي عقد بونو في 2024، لكن لديه شرط جزائي يمكن لمانشستر يونايتد تفعليه.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد يحسم صفقة بونو مقابل 25 مليون إسترليني.

ويواجه الشياطين الحمر منافسة من أتلتيكو مدريد وأكثر من نادٍ إيطاليا على صفقة الحارس المغربي.

ويتنافس الحارس الدولي المغربي مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، على جائزة ”زامورا“ لأفضل حارس في الموسم بالدوري الإسباني، ويملك الحارس المغربي أفضلية لكنه تلقى 13 هدفا في 23 لقاء مقابل 21 في 28 لقاء للحارس البلجيكي، الذي يحتل حاليا المركز الأول لكونه لعب 28 لقاء، وهو الشرط الأساسي للدخول في التنافس على اللقب.

ويحتاج ياسين بونو للعب في 5 جولات مقبلة مع إشبيلية في الدوري الإسباني لانتزاع المركز الأول من تيبو كورتوا لكنه تلقى أهدافا أقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز