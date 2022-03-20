84 مليون جنيه إسترليني مقابل النجم المصري..ليفربول يستعد للتخلي عن محمد صلاح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع استمرار أزمة تجديد عقد النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عدم وجود نية لدى هداف «البريميرليغ» لتجديد عقده مع "الريدز" في ظل عدم تلبية طلباته الخاصة بزيادة راتبه وأن باريس سان جيرمان وبرشلونة هما الطرفا الأقرب لنيل خدمات اللاعب.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن ليفربول رصد مبلغ 84 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن الفرعون المصري، لافتة إلى أن النادي الكتالوني يبدي اهتمامه الشديد بضم محمد صلاح لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن برشلونة يرغب في دفع 58.8 جنيه استرليني مقابل هداف الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أحد الأهداف الملحة داخل برشلونة؛ إذ يرى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، أن وجود الفرعون المصري داخل «كامب نو» سيشكل إضافة قوية، ستساهم في إعادة البلوجرانا إلى مكانها الطبيعي، والعودة للظفر بالبطولات والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يفكر في إجراء العديد من التعديلات في مشروع الفريق الجديد.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يستعد للتخلي عن 10 لاعبين في صفوفه وعرضهم للبيع في فترة الانتقالات المقبلة، مما يفتح الباب أمام النادي الفرنسي لضم النجم المصري بكل سهولة نظراً لامتلاكه القدرات المالية التي طلبي طموح محمد صلاح في الحصول على راتب أعلى، وفي حال رحيل كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد فسيكون صلاح البديل المناسب.

ودخل النجم المصرى محمد صلاح آخر 18 شهرًا فى عقده مع النادي الإنجليزي، ويُعتقد أن المفاوضات بشأن تجديد عقده توقفت، حيث لم يتم إجراء أى محادثات منذ ديسمبر الماضي، وأن جناح روما السابق يبحث عن احتمالات أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز