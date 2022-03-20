التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

المصدر: وكالات

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يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء اليوم الأحد، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، في قمة المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويتطلع الريال لتحقيق الفوز، لتعزيز صدارته للدوري الإسباني وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، بينما يسعى برشلونة بدوره لتحقيق الانتصار، لاستعادة المركز الثالث، الذي خسره لصالح أتلتيكو مدريد، الفائز أمس السبت عل مضيفه رايو فايكانو، بهدف دون رد.

ويتوقع أن يجري مدرب ريال مدريد والمدير الفني لبرشلونة، العديد من التغييرات في تشكيلة فريقيهما، في ظل معاناتهما من العديد من الغيابات.

وسيفتقد الريال في مباراة الليلة، إلى خدمات نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما، لعدم تعافيه من الإصابة، إضافة إلى الظهير الأيسر فيرلان ميندي، الذي يعاني من الإصابة أيضا.

أما برشلونة، فسيخوض المباراة في غياب عدة لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم أنسو فاتي، وسيرجينيو ديست، وصامويل أومتيتي، وسيرجي روبرتو.

وتوقع موقع "thehardtackle"، أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

ريال مدريد (4-3-3)

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ورويدريغو.

برشلونة (4-3-3)

حراسة المرمى : أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع : ألفيس، رونالد أراخو، بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، بيدري، دي يونغ.

خط الهجوم : بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس، عثمان ديمبيلي.

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