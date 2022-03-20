راشفورد يلتقي بروغرايس تحت شمس دبي الدافئة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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التقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، الملاكم ريجيس بروغرايس في دبي، حيث يهرب من مانشستر لاستراحة تحت الشمس الدافئة، بعد مشاجرة مع المعجبين.

ويستمتع راشفورد (24 عامًا)، بإجازة في دبي حالياً، حسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، وشوهد نجم مانشستر يونايتد، وهو يتحدث مع بطل وزن الوسط الأمريكي السابق بعد فوزه على تيرون ماكينا.

وسمع راشفورد، في مقطع فيديو يطلب بروغرايس، التعليق على حسابه الشخصي في "انستغرام"، حتى يتمكن من متابعته.

ويستمتع مهاجم مانشستر يونايتد، بوقت من الراحة، بعيداً عن مانشستر، بعد تعرضه لمضايقات من جماهير "الشياطين الحمر"، عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، والخروج من دوري أبطال أوروبا.

واتُهم اللاعب الشاب، بتوجيه لفظ سيئ إلى أحد المعجبين، لكن أنكر اللاعب الذي جمع 20 مليون جنيه إسترليني لإطعام الأطفال المحتاجين أثناء التوقف العالمي بسبب فيروس كورونا، الوباء، هذه المزاعم، واعتذر راشفورد، عن السماح للعواطف بالتغلب عليه، قائلاً إنه "إنسان فقط".

ونوهت الصحيفة، إلى إنه يمكن لراشفورد الاستمتاع بعطلة مريحة في دبي، بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد سويسرا وكوت ديفوار.

وأوضحت أن اللاعب عانى هذا الموسم، حيث سجل هدفين فقط منذ نوفمبر الماضي، بعد اجتيازه حاجز الألم لمدة عامين مع إصابة في الكتف، قبل أن يخضع لعملية جراحية بعد يورو 2020.

ونتيجة لذلك، غاب عن الأشهر القليلة الأولى من هذا الموسم، ويقال إنه يفكر في مستقبله، بعد خسارة مركزه الأول في الفريق، ويعتقد أن برشلونة يراقب التطورات عن كثب.

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