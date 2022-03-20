ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح ومنافسة بين برشلونة وسان جيرمان لضمه

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك منافسة بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل ضم محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن باريس سان جيرمان لن يواجه أي مشكلة حول تلبية طلبات محمد صلاح من حيث راتبه الأسبوعي.

وأكملت الصحيفة، أن العملاق الكتالوني برشلونة حريص أيضًا على إحضار صاحب الـ29 عامًا إلى ملعب "كامب نو" في الموسم المقبل.

صحيفة "ميرور" تحدثت أيضًا عن قيمة الصفقة حال رحيل صلاح، حيث كشفت أن برشلونة على استعداد لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه.

وتأتي هذه التقارير في ظل عدم توصل محمد صلاح وناديه ليفربول على التجديد حتى الآن، حيث كشفت بعض التقارير حول رغبة صلاح في الحصول على ضعف راتبه من أجل تجديد عقده والذي ينتهي عام 2023.

ويحصل صلاح على 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من ليفربول، ليكون قائد منتخب مصر في الترتيب الثاني بين الأعلى أجورًا في فريق "الريدز" حيث يحصل الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من فريق روما الإيطالي في صيف 2017، ليتوج رفقة "الريدز" بخمسة ألقاب من أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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