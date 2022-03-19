لاعب إفريقي يعادل انجاز محمد صلاح التاريخي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عادل النيجيري فيكتور أوسيمين، رقما تاريخيا للمصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد أن قاد فريقه نابولي للفوز على ضيفه أودينيزي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة 30 للدوري الإيطالي.

وأحرز أوسيمين هدفين متتاليين خلال 11 دقيقة فقط، عند الدقيقتين (52 و63)، ليرد الصاع صاعين على هدف المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وبات فيكتور أوسيمين أول نيجيري يسجل أكثر من 10 أهداف في موسمين متتاليين بالدوري الإيطالي لكرة القدم"الكالتشيو"، وذلك وفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات.

كما أصبح المهاجم النيجيري رابع لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي، يسجل أكثر من 10 أهداف في موسمين متتاليين بعد محمد صلاح مع روما والليبيري جورج ويا بقميص ميلان والكاميروني صامويل إيتو مع إنتر ميلان.

واعتلى نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة متجاوزا بفارق الأهداف فريق ميلان الذي يحل ضيفا على كالياري في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

يذكر أن فيكتور أوسيمين (23 عاما) انتقل إلى صفوف نابولي صيف 2020 قادما من نادي ليل الفرنسي، مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، بحسب التقارير الصحفية الإيطالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز