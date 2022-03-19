موهبة إسبانية تتفوق على بن رحمة ومحمد صلاح

المصدر: وكالات

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كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الإسباني بابلو فورنالس، لاعب خط وسط وست هام يونايتد، هو الأكثر تسجيلا من هجمات مرتدة سريعة هذا الموسم في البريميرليغ.

وأفاد الموقع الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن بابلو فورنالس، أحرز أربعة أهداف من هجمات مرتدة سريعة، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري.

ويقدم بابلو فورنالس (26 عاما) مستويات قوية مع "الهامرز" هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، خلال 27 مباراة، ليتفوق على الجزائري سعيد بن رحمة، زميله في فريق وست هام يونايتد، الذي سجل 5 أهداف في الدوري حتى الآن.

ويتفوق اللاعب الإسباني على بن رحمة في قائمة أفضل صانعي الفرص في "الهامرز" أيضا، وذلك بمعدل 1.48 فرصة في كل مباراة بالتساوي مع المهاجم ميشيل أنطونيو، ومن ثم المهاجم الجزائري في المركز الثالث بمعدل 1.36 فرصة خلال كل مواجهة.

ويتربع محمد صلاح (29 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا زميله في "الريدز".

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