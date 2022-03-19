عملاق أوروبي جديد يخطو نحو الفوز بالتعاقد مع محمد صلاح

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، عن أن نادى يوفنتوس الإيطالي اتخذ الخطوة الأولى لضم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في شهر يونيو موسم 2023، حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ بداية من الشتاء المقبل.

وبحسب قناة "تيلي لومبارديا" الإيطالية فإن فريق يوفنتوس استفسر عن سعر محمد صلاح في الأيام الماضية، من أجل الاستفادة من عدم توصل لاتفاق بين اللاعب المصري والفريق الإنجليزي لتجديد عقده.

وتابعت أن يوفنتوس يسعى لاستعادة أمجاد الكرة الإيطالية من جديد في دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور الستة عشر في الموسم الحالي وقد يكون ذلك من خلال تدعيم الفرق بالصفقات القوية ومن ضمنها الهداف المصري.

وأوضحت التقارير، أن يوفنتوس لديه رغبة في ضم صلاح منذ كان اللاعب المصري يلعب بصفوف فريقي فيورنتينا وروما بالكالتشيو، إلا أن الريدز نجح في خطف اللاعب.

ودخل نادي يوفنتوس في سباق التعاقد مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما نال النجم المصري اهتمام برشلونة الإسباني في الفترة الماضية.

وطلب محمد صلاح الحصول على 450 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن إدارة الريدز ترفض ذلك خاصة وأنها تضع حد أدنى لرواتب اللاعبين في الفترة الحالية.

ويدخل فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيضطر ليفربول لبيعه حال عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع النادي من أجل الاستفادة من عائد بيعه وعدم رحيله بشكل مجاني.

من جانبه تحدث الإسباني خوسيه إنريكي، مدافع فريق ليفربول السابق، عن رحيل صلاح، بعد عدم التواصل إلى اتفاق رسمي بين إدارة الفريق الإنجليزي والفرعون المصري.

وقال مدافع فريق الليفر السابق في حواره عبر شبكة «سبورت بيلي» الإنجليزية، إن محمد صلاح لاعب عاقل وملتزم بعقده مع فريق ليفربول، ولكنه يرى لاعبين آخرين يلعبون في أندية أخرى، ويحصلون على رواتب أضخم منه بكثير.

وأكمل خوسيه: «إني أتفهم موقف محمد صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول، ولكن فريق الريدز يمتلك هيكلا لرواتب اللاعبين ولا يستطيع كسره».

وتابع نجم ليفربول السابق: «وأعلم أيضًا فريق ليفربول يرغب في بقاء محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، لأنه يجلب للفريق العديد من المكاسب، لكنهم لا يرغبون في كسر نظامهم المالي».

وأوضح: «أن رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول سيكون خسارة كبيرة لفريق الريدز».

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدفا بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز