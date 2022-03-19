"نزلة برد" تُغيب ميسي عن مواجهة موناكو

المصدر: أ ف ب

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يغيب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد مضيفه موناكو الأحد في المرحلة 29 من بطولة فرنسا في كرة القدم لاصابته بنزلة برد، بحسب ما أعلن نادي العاصمة السبت.

قال على موقعه الرسمي إن "ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الانفلونزا".

أضاف النادي المملوك قطريا الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي إن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (ربلة الساق) "سيعود إلى المنافسات بعد فترة التوقف (الدولية)، على غرار مواطنه لاعب الوسط أندر هيريرا "الذي تعافى من التهاب في عينه".

وأضاف سان جرمان ان الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا سيغيب أيضا عن المباراة لاصابته بعضلات فخذه، فيما يعود الظهير الأسباني خوان برنات إلى التمارين الأسبوع المقبل ولن يشارك في مباراة موناكو.

ويسير سان جرمان بقوة نحو استعادة اللقب الذي انتزعه منه ليل الموسم الماضي، إذ يتصدر بفارق 15 نقطة عن مرسيليا قبل 10 مراحل على ختام "ليغ 1".



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