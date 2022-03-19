15 منتخباً تحسم تأهلها إلى مونديال 2022

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حسمت لغاية الآن 15 بطاقة من أصل 32 في نهائيات كأس العالم 2022، وينتظر أن تتضح المزيد من المقاعد في نهاية مارس الحالي. وينتظر أن يتم خلال الشهر الجاري حسم 14 مقعداً إضافياً، قبل ستة أشهر من انطلاق المنافسة المقررة في نوفمبر المقبل. وفي قارة آسيا، يشارك منتخب قطر في النهائيات بصفته يمثل الدولة المضيفة، في حين حسمت إيران وكوريا الجنوبية، بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الأولى.

وعالمياً، ضمنت 6 منتخبات سبق لها التتويج بلقب كأس العالم، الحصول على بطاقات التأهل إلى النهائيات. وكان منتخب البرازيل، الفائز باللقب 5 مرات من قبل، أول منتخب يحسم التأهل عن قارة أمريكا الجنوبية، وذلك حصل في نوفمبر الماضي، ثم لحق به منتخب الأرجنتين الفائز باللقب عامي 1978 و1986.

ومع تخصيص 4 مقاعد مباشرة لأمريكا الجنوبية، فإن المنافسة لا زالت قائمة على بطاقتين، في حين أن صاحب المركز الخامس، ينتقل لخوض الملحق العالمي أمام الفائز من الملحق الآسيوي. وتلتقي الإكوادور صاحبة المركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع باراغواي والأرجنتين يومي 24 و29 الجاري، في حين يتعين على الأوروغواي الرابعة مواجهة بيرو الخامسة وتشيلي السادسة، حيث تحتدم المنافسة في آخر جولتين.

وعلى صعيد قارة أوروبا، تأهلت منتخبات فرنسا حاملة اللقب، وألمانيا الفائزة باللقب أربع مرات من قبل، وإسبانيا وإنجلترا الفائزتين باللقب مرة واحدة من قبل.

كما تأهل عن قارة أوروبا كل من كرواتيا والدنمارك وبلجيكا وصربيا وسويسرا وهولندا، ليبلغ عدد المنتخبات التي حسمت التأهل إلى 10. وبقيت ثلاث بطاقات مخصصة لقارة أوروبا، سيتم حسمها من خلال مواجهات الملحق.

في قارة أفريقيا وصلت المنافسة إلى مرحلة الحسم، حيث تقام 5 مواجهات من مباراتي ذهاب وإياب، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للنهائيات.

ويلتقي في مرحلة الحسم مصر مع السنغال، والكاميرون مع الجزائر، وغانا مع نيجيريا، والكونغو مع المغرب، ومالي مع تونس، وتقام مباريات الذهاب والإياب يومي 25 و29 الجاري.

وفي الكونكاكاف، بقيت ثلاث جولات أخيرة بالمنافسة، وتتصدر كندا الترتيب بفارق 4 نقاط أمام الولايات المتحدة والمكسيك. ولم يتأهل المنتخب الكندي للنهائيات منذ عام 1986، وضمن على الأقل خوض الملحق العالمي، ويمكن أن يحسم الحصول على إحدى البطاقات الثلاث في حالة فوزه على كوستاريكا يوم 24 مارس الجاري وإخفاق بنما في الفوز على هندوراس.

وتتواجه المكسيك والولايات المتحدة يوم 24 مارس الجاري، في حين لا زال منتخب كوستاريكا صاحب المركز الثالث حالياً يتمسك بالحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى. وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض الملحق العالمي أمام الفائز في تصفيات أوقيانوسيا.

وكانت تصفيات منطقة أوقيانوسيا، قد تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19، حيث انطلقت 17 الجاري، وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، لتحديد الفريق المتأهل للملحق العالمي. ويجري سحب قرعة كأس العالم في الأول من أبريل المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

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