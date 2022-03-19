برشلونة يرتكب "خطأ فادحاً" قد يكلفه 60 مليون يورو في سوق الانتقالات!

المصدر: البيان

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كشف مهاجم برشلونة السابق لويس سواريز أن الفريق الكتالوني ارتكب "خطاً" قد يكلفه 60 مليون يورو بسبب رفضه قبل سنوات التعاقد مع مهاجم بـ 20 مليون يورو، بينما يريد الآن ضم نفس المهاجم في صفقة قد تتجاوز 80 مليون يورو، فمن هو؟

فقبل بضع سنوات، رفض نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي داروين نونيز (22 عاماً)، كما كشف مواطنه ومهاجم برشلونة السابق لويس سواريز مؤخراً في برنامج على منصة "تويتش". أما الآن فيأتي نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، على رأس قائمة اللاعبين الذين يريد برشلونة الظفر بخدماتهم، كما جاء في موقع "شبورت بيلد" الألماني.

وأضاف "شبورت بيلد" أن مستشار النادي جوردي كرويف جلس في المدرجات ليستكشف نونيز في المباراة التي جمعت بنفيكا بأياكس أمستردام ضمن ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها بنفيكا على منافسه بهدف نونيز، مقتنصاً بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

لكن ومن أجل التعاقد مع نونيز، يبدو أنه يتعين على برشلونة، المتعثر مالياً، دفع الكثير من الأموال، إذ يجري الحديث حالياً عن صفقة انتقال لا تقل عن 80 مليون يورو، وفقاً للموقع الألماني. إلا أن برشلونة كان قادراً على الظفر بخدمات نونيز قبل أي فريق آخر وبمبلغ أقل بكثير! فقد كشف سواريز في برنامج "GigantesFC" على "تويتش" بالقول: "قلت لهم: انتبهوا إليه، إنه جيد جداً ويظهر قدرات مثيرة للاهتمام".

لكن برشلونة رفض الاقتراح، وفقاً لسواريز، الذي أضاف: "قالوا إنه يلعب لصالح ألميريا وهو صغير جداً". لكن ذلك كان قراراً "خاطئاً"، بحسب سواريز.

انضم نونيز إلى ألميريا قادماً من الأوروغواي في العام 2019 مقابل 13 مليون يورو. بعد عام، ضمه بنفيكا مقابل 24 مليون يورو.

قال سواريز: "بدلاً من الاضطرار إلى دفع 80 أو 90 أو 100 مليون يورو الآن، كان بإمكانك دفع 15 أو 20 مليوناً في ذلك الوقت واستخدامه كبديل".

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