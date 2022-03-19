دور الثمانية لأبطال أوروبا تشيلسي يواجه الريال وسيتي يصطدم بأتلتيكو

المصدر: نيون - د ب أ

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أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فريق تشيلسي «حامل اللقب» في مواجهة ريال مدريد بدور الثمانية، ويصطدم مانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد ويلعب فياريال مع بايرن ميونخ، وبنفيكا مع ليفربول، وتقام مباريات الذهاب يومي 5 و 6 أبريل، ويلتقي يالدور قبل النهائي، الفائز من سيتي وأتلتيكو مع الفائز في مواجهة تشيلسي والريال ، وسيلعب الفائز من بنفيكا وليفربول مع الفائز في مواجهة فياريال وبايرن، وتقام جولة الذهاب 26 و27 أبريل ويقام النهائي، 28 مايو في باريس.

وأوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي برشلونة في مواجهة آينتراخت، ويلتقي لايبزج مع أتلانتا وويست هام مع ليون وسبورتينج براغا مع رينجرز.

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