4 أندية تنضم لصراع أبطال آسيا بشق الأنفس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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رصد تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم ظواهر مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا، والذي شهد تأهل 6 فرق نصفها من شرق وغرب القارة بالتساوي، وأشار التقرير إلى سيطرة التعادل على نتيجة الوقت الأصلي في 4 مباريات، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في حين فرضت ركلات الترجيح حضورها في 3 مباريات، ونجحت 4 أندية في قلب تأخرها، إلى فوز بعد التمديد أو بفارق ركلات الترجيح، لتنضم إلى صراع الأبطال بشق الأنفس، وسجلت أندية التعاون السعودي والشارقة وفيسيل كوبي الياباني، التعادل في الدقائق الـ10 الأخيرة، في حين تأخر دايغو الكوري الجنوبي في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يدرك التعادل.

وتغلب فيسيل كوبي الياباني على ملبورن فيكتوري الأسترالي 4 - 3، بعد شوطين إضافيين، في حين احتاجت أندية التعاون السعودي والشارقة ودايغو الكوري الجنوبي، لركلات الترجيح من أجل الفوز.

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وشهدت المباريات الست تسجيل 18 هدفاً، (3 في الشوط الأول، و15 في الثاني) وأسرعها هدف أندريس انييستا لنادي فيسيل كوبي بعد مرور 6 دقائق، وفاز أصحاب الأرض في 5 مباريات، بما يعني أن الأرض تلعب مع أصحابها، وكان الاستثناء هو بني ياس، الذي عانده الحظ والأرض وخسر من ناساف الأوزبكي، 0 - 2 ليصبح ناساف الفريق الوحيد الذي حقق الفوز خارج ملعبه بالدور التمهيدي ليعود إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2018.

ولم ينجح أي فريق من تايلاند بتجاوز الدور التمهيدي منذ تغلب بوريرام يونايتد على بريسبان روار الأسترالي عام 2013، ومنذ ذلك الوقت خسر 13 نادياً من تايلاند في الدور التمهيدي للبطولة القارية، كان آخرها بوريرام يونايتد وبورت الثلاثاء الماضي.

غياب

* تواصل غياب الأندية السورية عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، للعام الـ14 على التوالي (منذ عام 2008)، وودع الجيش، الثلاثاء الماضي، الدور التمهيدي رغم تقدمه على منافسه التعاون، ولكنه تلقى هدفاً في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح.

* نجح أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الفوز على بورت التايلاندي 3-0، ليسجل الحضور العاشر في دور المجموعات، لينضم إلى فريق جيونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز، والذي بلغا هذا الدور 10 مرات أو أكثر، ويطمح أولسان في أن يصبح أول فريق يتوج باللقب 3 مرات منذ إطلاق النظام الجديد للبطولة بمسمى دوري أبطال آسيا.

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