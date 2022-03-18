بطريقة جديدة.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا استعدادا لألبانيا وإيسلندا (فيديو)

المصدر: البيان

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أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراتي ألبانيا وأيسلندا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتقام مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره ألبانيا، السبت 26 مارس، على ملعب كورنيلا ألبرات معقل نادي إسبانيول، بينما يتقابل الماتادورمع منتخب أيسلندا، الثلاثاء 29 مارس، على ملعب ريازور بمدينة لاكورونيا الإسبانية.

وقرر إنريكي عودة داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد، لقائمة إسبانيا بينما استبعد لاعب وسط برشلونة سيرخيو بوسكيتس.

وشهدت قائمة منتخب إسبانيا أيضاً تواجد بيدري غونزاليس لوبيز لاعب خط وسط برشلونة بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة مع ناديه الكتالوني.

وأعلن لويس إنريكي عن قائمة منتخب إسبانيا بطريقة جديدة، حيث نشر الحساب الرسمي للماتادور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للمدرب أثناء تواجده بملعب المونتجويك.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كاملة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون – روبرت سانشيز – دافيد رايا

خط الدفاع: ألبا – ماركوس ألونسو – باو توريس- لابورتي – إريك جارسيا – دييجو يورينتي – أزبليكويتا – كارفخال

خط الوسط: بيدري – ماركوس يورينتي – رودري – كوكي – جافي – كارلوس سولير

♥️ ¡UNO SIEMPRE VUELVE AL LUGAR DONDE FUE FELIZ!



🏟️ Desde Montjuïc, escenario icónico del deporte español, @LUISENRIQUE21 desvela la lista de convocados para los primeros encuentros de 2022.



🤩 Barcelona, A Coruña... ¡¡Nos vemos muy pronto!!#VamosEspaña pic.twitter.com/esDbluxBTh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 18, 2022

خط الهجوم: أولمو – سرابيا – موراتا – رفائيل دي توماس – فيران توريس – ييريمي

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