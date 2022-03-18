الأسطورة جون تيري يقود تحالفاً لشراء تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يقود جون تيري أسطورة تشيلسي، وكلير رافيرتي لاعبة تشيلسي السابقة، تحالفاً حمل عنوان «True Blue»، بطموح شراء حصة 10% في نادي تشيلسي مقابل 250 مليون جنيه إسترليني،وورد أن هارلي كيسبرغ، مؤسس شركة للوسائط الإعلامية على الإنترنت، والمصرفي الاستثماري ستانفورد لودون، هم من بين مشجعي«البلوز» الذين أصبحوا أعضاء مؤسسين في التحالف.

ويزعم التقرير الذي نشره موقع «جول» العالمي، أن العرض سيسمح للمشجعين واللاعبين والموظفين السابقين، بشراء أسهم في النادي، وهو ما يمنحهم الحق بالتصويت فيما يخص مستقبل النادي.

وأكدت الصحيفة أن جون تيري كابتن «البلوز» السابق لا يمكنه تمويل محاولة كاملة للتنافس على الملكية الكاملة للنادي، رغم أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، يتطلع إلى البيع.

ويأتي ذلك مع استعداد «البلوز» لإغلاق نافذة المزايدة الخاصة ببيع النادي مساء اليوم الجمعة، وبعد ذلك سيتم تقليص العروض إلى قائمة مختصرة من أربعة مالكين محتملين جدد.

وأشار موقع «جول»، إلى أن شخصية أخرى وراء التحالف، وهو ديفيد ميلر، المتبرع لحزب المحافظين، وأحد مشجعي تشيلسي، والذي استثمر في الفكرة مع ابنه جوناثانن ويمكن أن تثير مشاركة ميلر الجدل بعد أن زُعم أنه استفاد من المسار السريع لكبار الشخصيات التابع للحكومة لأصدقاء ومانحي حزب المحافظين للحصول على عقود معدات الوقاية الشخصية في ذروة الوباء،وكان أيضًا رئيسًا لنادي بريزيدانتس، وهي مجموعة لجمع التبرعات، تم إغلاقها.

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