نتائج قرعة الدوري الأوروبي.. خصم سهل لبرشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهة برشلونة الإسباني نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت.

وجاءت النتائج الكاملة لقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، كالتالي:

لايبزيج × أتالانتا

إنتراخت فرانكفورت × برشلونة

وست هام × ليون

سبورتنج براجا × رينجرز

ومن المقرر أن يتقابل الفائز من آر بي لايبزيغ وأتالانتا مع الفائز من سبورتينغ براغا ورينجرز، بينما يتقابل الفائز من وست هام يونايتد وأولمبيك ليون مع الفائز من آينتراخت فرانكفورت وبرشلونة.

وتقرر أن يكون صاحب الأرض في المباراة النهائية هو المتأهل الأول من نصف النهائي بين لايبزيج أو أتالانتا أو سبورتنج براجا أو رينجرز.

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي 7 أبريل المقبل، بينما تلعب مباريات الإياب 14 من الشهر ذاته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز