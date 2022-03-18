محكمة "كاس" ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات "الفيفا"

المصدر: أ ف ب

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رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم الجمعة، استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة استبعاده من المنافسات الدولية.

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكما مسبقا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لوزان مقرا لها في بيان صحافي "إجراءات التحكيم مستمرة. يجري حاليا تشكيل لجنة من المحكمين والأطراف تتبادل الملاحظات كتابة. لم يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد".

ولكن رفض الاستئناف الروسي يحرم منتخب بلاده من فرصه في المنافسة على بطاقة مؤهلة للمونديال القطري المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

يذكر أن "الفيفا" و"الاتحاد الأوروبي" لكرة القدم أوقفا المنتخب الروسي والأندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقرر الاتحادان الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية.

وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 من مارس المقبل، بالعاصمة موسكو، في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يلعب الفائز منهما على أرضه في الـ29 من الشهر ذاته، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.

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