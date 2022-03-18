كلوب يكشف تطوراً صادماً ويثير القلق حول إصابة صلاح

المصدر: البيان

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كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح نجم فريقه شعر بألم في قدمه بعد مشاركته أمام أرسنال.

وأوضح كلوب خلال مؤتمر صحفي: "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة، وأضاف : "علينا أن ننتظر ونرى".

وشارك قائد مصر بديلا في انتصار ليفربول على أرسنال بهدفين دون رد يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشعر محمد صلاح بألم في قدمه خلال مباراة برايتون يوم السبت وغادر الملعب في الشوط الثاني قبل أن يبدأ لقاء أرسنال على الدكة.

وأضاف كلوب "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".

وسيكون لقاء نوتنجام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي الأخير للاعبي ليفربول الدوليين قبل انضمامهم لمنتخباتهم خلال توقف مارس الدولي.

ومنتظر انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس الجاري.

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