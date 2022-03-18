مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عن العديد من المواجهات القوية والصعبة في البطولة الأوروبية، حيث يصطدم تشيلسي مع ريال مدريد، بينما يواجه ليفربول نظيره بنفيكا.

النتائج الكاملة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

تشيلسي الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي × أتلتيكو مدريد الإنجليزي

فياريال الإسباني × بايرن ميونخ الألماني

بنفيكا البرتغالي × ليفربول الإنجليزي

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:



تقام مباريات الذهاب 5 و6 أبريل المقبل، بينما تلعب مباريات الإياب 12 و13 من الشهر ذاته.

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

الفائز من (مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد) × الفائز من (تشيلسي وريال مدريد)

الفائز من (بنفيكا وليفربول) × الفائز من (فياريال وبايرن ميونيخ)

وتلعب مباراتي الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولاً، على أن تقام يومي 26 و27 إبريل بينما تلعب مباراة الإياب 3 و4 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا:



تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو المقبل

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