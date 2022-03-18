هل اعتنق توماس بارتي نجم أرسنال الإسلام؟ وكيله يرد

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لنجم نادي أرسنال الغاني توماس بارتي خلال الساعات الماضية، مؤكدين اعتناقه الدين الإسلامي.

ونشر الحساب الرسمي لموقع " EPLWorld" المختص في أخبار الكرة الإنجليزية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحتوي على صور للاعب الغاني بصحبة الشيخ محمد الأزهري باحث في العلوم الشرعية بلندن، وكتب عليها: "نجم أرسنال توماس بارتي يعتنق الإسلام".

ونشر أحد مشجعين نادي أرسنال، محادثة مع وكيل توماس بارتي، استفسر فيها من الأخير عن صحة اعتناق اللاعب للدين الإسلامي، وهو ما نفاه الوكيل مشيراً إلى أنه من الممكن أن يُقدم على هذه الخطوة مستقبلاً، ولكنه حتى الآن لم يحدث.

وانضم بارتي صاحب الـ 28 عاما للمدفعجية في صيف 2020 قادماً، من أتلتيكو مدريد بعقد مدته 5 مواسم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وشارك توماس بارتي مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي ودع فيها غانا المسابقة من دور المجموعات.











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