قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد.. تشافي يعلن إصابة لاعب جديد

المصدر: البيان

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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، إصابة لاعب بفريقه قبل مباراة الكلاسيكو المنتظرة، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ونجح برشلونة في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على جلطة سراي التركي بنتيجة 1/2، أمس الخميس، وشهدت المباراة إصابة سيرجينو ديست مع بداية الشوط الثاني، وتم استبداله برونالد أراخو، بخلاف استبداله لمدافع الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه في الوقت الأخير من المباراة ودفع بكليمان لينغليه بديلاً له.

تأتي هذه الإصابات لتورط تشافي قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقب مباراة جلطة سراي، عن سبب تبديل بيكيه: "استبدلت بيكيه لأنه يشعر بالإجهاد، خاصة أنه بذل مجهود بدني كبير".

وعن إصابة ديست، قال تشافي: "كان يعاني من ألم في أوتار الركبة، وآمل ألا تكون إصابته كبيرة".

وتطرق تشافي للحديث عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث قال: "نعرف مدى صعوبة خوض المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، اللقاء سيكون صعب بكل تأكيد".

واختتم تشافي حديثه، قائلاً: "نمر بفترة جيدة، لم نخسر أي مباراة منذ فترة طويلة، لكننا نعرف صعوبة المباراة المقبلة، خاصة أن فريق ريال مدريد قوي، ولكننا سنحاول المنافسة".

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