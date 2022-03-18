لماذا ظهر محمد صلاح متخفياً وهو مع وكيله؟

المصدر: وكالات

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أثار رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح المحترف نجم نادي ليفربول، الجدل بعدما نشر صورة تجمعه بشخص مجهول الهوية.

وظهر رامي عباس في أحد المطاعم يجلس بجوار شخص مغطي الرأس.

وتوقع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هذا الشخص هو النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الريدز.

وقام رامي عباس بنشر أيقونة تشعره بالسعادة البالغة وهو يضحك عبر موقع «تويتر»، بعد ساعات من تصريحات يورغن كلوب عن تطورات ملف تجديد محمد صلاح مع الريدز.

ولا يزال مصير مفاوضات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولي ناديه لتمديد تعاقده، معلقا لحين إشعار آخر.

وكان يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، كشف عن تطورات ملف تجديد محمد صلاح مع الريدز.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، إن الفترة الأخيرة لم تشهد أي جديد، حيث لم يتم توقيع عقود جديدة أو رفض التجديد من قبل محمد صلاح.

واضاف مدرب ليفربول: "علينا الانتظار وكل شيء وارد وأعتقد أنه لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير في هذا الملف وأن قرار التجديد من عدمه خاص بصلاح".

وكانت صحيفة «سبورت» الإسبانية قد أكدت أن النجم المصري، أعطى إشارات مبدئية لبرشلونة بالموافقة على الرحيل إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية في تقرير لها إن صلاح أعطى إشارات لبرشلونة بالموافقة على الانتقال للفريق خلال الصيف المقبل.

وأضاف محرر الموقع أن برشلونة يرى أن مبلغ 70 مليون يورو سيكون جيدًا لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.

فيما نشرت صحيفة «آس» الإسبانية صورة لمحمد صلاح في صدر موقعها وكتبت أن الفرعون المصري هو الخيار المفضل لتشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لتدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل حال فشل المفاوضات للحصول على توقيع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت صحيفة «آس» أنه على الرغم من أن محمد صلاح ليس مهاجمًا صريحًا رقم «9» إلا أنه خيار مفضل للمدرب تشافي في ظل تعدد استخدامات الفرعون المصري في مختلف مراكز خط الهجوم فضلًا عن أنه لاعب يمنحه ضمانات بتسجيل 30 هدفاً على الأقل في الموسم.

واختتمت «آس» بأن محمد صلاح سعره أقل كثيراً من هالاند حيث سيكلف برشلونة من 60 إلى 70 مليون يورو لنادي ليفربول، حال ضمه في الصيف المقبل كما أن اللاعب لو تم تأجيل التعاقد معه إلى الشتاء في يناير 2023 سيتمكن أي نادٍ من ضمه بصورة مجانية.

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