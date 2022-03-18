واقعة غريبة بالدوري الإنجليزي.. مشجع يربط عنقه في القائم

المصدر: البيان

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شهد ملعب جوديسون بارك، الذي استضاف مباراة إيفرتون ونيوكاسل، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 للدوري الإنجليزي، واقعة غريبة.

واقتحم مشجع أرض الملعب في الدقيقة 48، وقام بربط عنقه في قائم المرمى، قبل أن يتدخل الأمن لإزالة الربط وحمله خارج الملعب بالقوة لرفضه التحرك، وهو ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 7 دقائق قبل استكمالها.

ولم يُعرف السبب وراء ما قام به المشجع، ولكنه كان مرتدياً قميص مكتوب عليه Just stop oil، ولكن لم يفهم المقصود من رسالته.

وسجل إيفرتون هدف الفوز على نيوكاسل في الوقت القاتل من المباراة، التي تجاوزت مدتها 100 دقيقة، وجاء عن طريق أليكس أووبي في الدقيقة 98.

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