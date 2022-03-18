موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فعليات قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتملت مقاعد المتأهلين لدور الثمانية.

وتأهلت ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال وبايرن ميونيخ وبنفيكا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لنسختها الحالية 2021/2022، اليوم الجمعة 18 مارس، الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

تذاع القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية،beIN SPORTS NEWS.

وتحدد موعد لقاءات الذهاب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ليكون يومي 5 و6 أبريل المقبل، بينما تلعب مباريات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

يذكر أن القرعة لن تكون موجهة، ويمكن لفريقين من نفس البلد أو نفس المجموعة أن يلتقيا في الدور ربع النهائي، ويتحدد خصم الفريق الفائز في الدور التالي تلقائياً من دون إجراء قرعة جديدة.

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