قرعة ربع نهائي «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: عواصم - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقره بسويسرا اليوم نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بمشاركة 8 أندية توجت بـ29 لقباً بينها 13 لريال مدريد صاحب الرقم القياسي، وتضم القرعة مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي «حامل اللقب»، (انجلترا) و«الملكي» واتلتيكو مدريد وفياريال، (أسبانيا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا) وبنفيكا (البرتغال)، وستكون القرعة مفتوحة، ولن تمنع مواجهة فريقين من نفس الدولة على عكس الأدوار السابقة، وكشف الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الـ 8 المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي.

وكان دور الـ16 للبطولة شهد بعض المفاجآت، أبرزها العودة القوية لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو، ونجاحه في تعويض تأخره في لقاء الإياب بهدف إلى فوز تاريخي بثلاثية، بعدما كان قد خسر لقاء الذهاب أيضا بهدف دون رد. وأيضا خسارة يوفنتوس على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام فيا ريال الإسباني في لقاء الإياب بعد تعادله ذهابا 1-1 والتي تعد من أبرز نتائج هذا الدور، وهو ما ينطبق على خروج مانشستر يونايتد أمام اتلتيكو مدريد بعد خسارته على ملعبه في اولد ترافولد بهدف وحيد، رغم تعادله إيجابيا في اسبانيا 1-1 في لقاء الذهاب، في حين نجا ليفربول من التعرض لنفس المصير بعد خسارته على ملعبه أمام انتر ميلان صفر -1 ، ولكنه كان فاز ذهابا خارج أرضه بهدفين نظيفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز