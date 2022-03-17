أتلتيكو مينيرو يجدد عقد هالك حتى 2024

المصدر: ريو دي جانيرو - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أتلتيكو منيرو عن تجديد عقد مهاجمه هالك حتى عام 2024، واعتبر سيرجيو كويلو رئيس النادي تجديد عقد المهاجم كهدية مسبقة للجماهير قبل الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الـ114، في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

ويتضمن العقد بنداً يتيح التمدد التلقائي لعام آخر متى ما تم تجديد تلقائي لمدة عام آخر، مرتبط بعدد مشاركات اللاعب في موسم 2023 - 2024.

ونجح هالك في تحقيق عدد من الألقاب مع أتلتيكو منيرو من بينها لقب السوبر البرازيلي وبطولة الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وبطولة الدوري المينيرو، وحصل هالك أيضاً مع الفريق على لقب هداف الدوري البرازيلي برصيد 19 هدفاً ولقب هداف كأس البرازيل بثمانية أهداف.

ويقدم هالك سجلاً متميزاً مع الفريق البرازيلي فخلال 53 مباراة شارك فيها تمكن من تسجيل 42 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة. وفي الموسم الحالي وصل هالك إلى متوسط معدل تسجيل هدف في كل مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز