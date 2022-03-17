رونالدو على رأس قائمة البرتغال في ملحق المونديال

المصدر: أ ف ب

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أعاد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الخميس مدافع أرسنال الإنجليزي سيدريك سواريش ولاعب وسط بورتو أوتافيو إلى تشكيلة منتخب بلادهما، بعد غياب طويل لخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وتخوض البرتغال نصف نهائي المسار الثالث ضد تركيا الخميس المقبل، على أن تواجه في حال بلوغها النهائي الفائز بين إيطاليا بطلة أوروبا أو مقدونيا من أجل بطاقة في المونديال القطري في 29 من الشهر الجاري.

وشهدت التشكيلة التي ضمت 25 لاعبا بقيادة القائد والهداف العالمي التاريخي مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي كريستيانو رونالدو، عودة بعد غياب لمدة عام للمدافع سواريش الذي كان ضمن المنتخب المتوج بطلاً لأوروبا عام 2016 في فرنسا.

من جهته، يعود لاعب الوسط أوتافيو، البرازيلي الجنسية، إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

كما وجه سانتوس الدعوة إلى مدافع سبورتينغ الشاب غونسالو إناسيو (20 عاما) الذي تم استدعاؤه سابقا لكنه انسحب بسبب الإصابة.

ويعاني سانتوس من غيابات مؤثرة بسبب الإصابة خصوصا في خط الدفاع ويتعلق الأمر بمدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياش ومدافع ولفرهامبتون الإنجليزي نيلسون سيميدو، الى جانب لاعب وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيس.

وتسعى البرتغال إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، علما أنها لم تغب عن المسابقات الدولية الكبرى منذ عام 2000.

ويعود الفشل الأخير للبرتغال في التأهل إلى كأس العالم إلى عام 1998 في فرنسا.

ويواجه آخر بطلين أوروبيين (البرتغال 2016 وإيطاليا 2020) خطر عدم التواجد في مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، في حال اخفاقهما في الملحق.

وكان سانتوس بدا واثقاً من بلوغ النهائيات عقب سحب القرعة في 26 نوفمبر الماضي، رغم وجود عائق كبير محتمل في نهائي المسار بشخص المنتخب الإيطالي.

وقال وقتها "يجب أولاً التركيز على الفوز على تركيا. إنها المباراة الهامة التي ستخولنا أن نكون بعدها في النهائي والفوز به".

وضمت القائمة التالي:

- لحراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الانجليزي)، أنتوني لوبيز (ليون الفرنسي)، ديوغو كوشتا (بورتو).

- للدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الانجليزي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الانجليزي)، سيدريك سواريش (أرسنال الانجليزي)، بيبي (بورتو)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي).

- للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، ماثيوس نونيش (سبورتينغ)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، أوتافيو (بورتو)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

- للهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، غونسالو غيديش (فالنسيا الإسباني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي).

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