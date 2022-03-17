صلاح أم هالاند؟ برشلونة يحسم قراره

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي برشلونة من التعاقد مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنرويجي آرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن برشلونة يفضل التعاقد مع محمد صلاح عن هالاند لأسباب مادية، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يبدي اهتماما كبيراً بموقف صلاح مع ليفربول باعتبار الصفقة ممكنة من الناحية المادية أكثر من صفقة هالاند.

وتحدثت الصحيفة عن وضع ليفربول من بيع صلاح في ظل انتهاء عقد الدولي المصري صيف 2023، حيث أكدت أن ليفربول قد يتخذ قرارا ببيع صلاح في الصيف المقبل من أجل الاستفادة مادياً من رحيله.

وتسعى إدارة ليفربول لتجديد عقد صلاح، لكن ما يعطل إتمام الأمور عدم التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين حتى الآن.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ42 مليون جنيه إسترليني، ليحقق "مو" خمسة ألقاب مع الليفر أبرزهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر صلاح حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، ويسعى لمواصلة تألقه للحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة في تاريخه بـ "البريميرليغ".

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