29 لقباً في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجمع قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، المقررة غداً الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، كوكبة من أفضل أندية القارة ومجموعة من الفرق التي توجت بلقب المسابقة بما مجموعه 29 لقباً، بينها 13 لريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي.

وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على فرق دور ربع النهائي الذي اختُتِمَ الأربعاء بتأهل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب وفياريال الإسباني على حساب ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي توالياً، علما بأن القرعة التي ستشمل أيضاً الدور نصف النهائي، ستكون مفتوحة من دون فرق مصنفة ومن دون اتباع قاعدة عدم تواجه فريقين من نفس البلد.

أتلتيكو مدريد الإسباني

فضل سجل: حلوله وصيفاً ثلاث مرات أعوام 1974 و2014 و2016

خرج من الدور ثمن النهائي الموسم الماضي بعد خسارته ذهاباً صفر-1 وإياباً صفر-2 أمام تشيلسي الإنجليزي.

حل ثانياً في مجموعته الثانية خلال الموسم الحالي (فوزان وتعادل و3 هزائم) وتخطى في ثمن النهائي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل معه ذهاباً في مدريد 1-1، والفوز إياباً خارج ملعبه 1-صفر.

أفضل هداف له في المسابقة هذا الموسم الفرنسي أنطوان غريزمان (4 أهداف).

بايرن ميونيخ الألماني

أفضل سجل: توج باللقب ست مرات أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013 و2020

خرج الموسم الماضي من ربع النهائي بخسارته ذهاباً أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2-3 وفاز إياباً 1-صفر

تصدر مجموعته الخامسة خلال الموسم الحالي (6 انتصارات من 6 مباريات) وتخطى ريد بول سالزبورغ النمسوي في ثمن النهائي بالتعادل معه 1-1 ذهاباً ثم اكتساحه 7-1 إياباً في ميونيخ.

أفضل هداف له في المسابقة هذا الموسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 هدفاً).

تشلسي الإنجليزي

أفضل سجل: توج باللقب مرتين عامي 2012 و2021

أحرز اللقب الموسم الماضي بفوزه في النهائي على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر

حل ثانياً في مجموعته الثامنة خلال الموسم الحالي (4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة) وتخطى في ثمن النهائي ليل الفرنسي بالفوز عليه ذهاباً في لندن 2-صفر وإياباً 2-1.

أفضل هداف له هذا الموسم الألماني تيمو فيرنر (3 أهداف)

بنفيكا البرتغالي

أفضل سجل: توج باللقب مرتين عامي 1961 و1962

شارك الموسم الماضي في "يوروبا ليغ" وخرج من دور الـ16 بتعادله ذهاباً مع أرسنال الإنجليزي 1-1 وخسارته إياباً 2-3

حل ثانياً في مجموعته الخامسة خلال الموسم الحالي (فوزان مقابل تعادلين وهزيمتين) وتخطى أياكس أمستردام الهولندي في ثمن النهائي بالتعادل معه 2-2 ذهاباً في لشبونة والفوز إياباً في أمستردام 1-صفر.

أفضل هداف له في الموسم الحالي الأوروغوياني داروين نونيس (4 أهداف).

ليفربول الإنجليزي

أفضل سجل: توج باللقب ست مرات أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 و2019

خرج من ربع النهائي الموسم الماضي بخسارته ذهاباً أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 وتعادله إياباً صفر-صفر

تصدر مجموعته الثانية خلال الموسم الحالي (6 انتصارات من 6 مباريات) وتخطى إنتر الإيطالي في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً في ميلانو 2-صفر والخسارة إياباً على أرضه صفر-1.

أفضل هداف له في الموسم الحالي المصري محمد صلاح (8 أهداف).

مانشستر سيتي الإنجليزي

أفضل سجل له: وصوله الى النهائي عام 2021

وصل الى النهائي الموسم الماضي وخسر أمام مواطنه تشلسي صفر-1

تصدر مجموعته الخامسة خلال الموسم الحالي (5 انتصارات مقابل تعادل) وتخطى سبورتينغ البرتغالي في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً في لشبونة 5-صفر والتعادل إياباً صفر-صفر.

أفضل هداف له في الموسم الحالي الجزائري رياض محرز (6 أهداف).

ريال مدريد الإسباني

أفضل سجل له: توج باللقب 13 مرة أعوام 1956 و1957 و1958 و1959 و1960 و1966 و1998 و2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018

خرج من نصف النهائي الموسم الماضي بتعادله ذهاباً مع تشلسي الإنكليزي 1-1 وخسارته إياباً صفر-2

تصدّر مجموعته الرابعة خلال الموسم الحالي (5 انتصارات مقابل هزيمة) وتخطى باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي بالخسارة أمامه صفر-1 ذهاباً في باريس والفوز إياباً في مدريد 3-1.

أفضل هداف له في الموسم الحالي الفرنسي كريم بنزيمة (8 أهداف).

فياريال الإسباني

أفضل سجل له: وصوله الى نصف النهائي عام 2006

توج الموسم الماضي بلقب "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي

حل ثانياً في مجموعته السادسة خلال الموسم الحالي (3 انتصارات مقابل تعادل وهزيمتين) وتخطى يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي بالتعادل معه 1-1 ذهاباً على أرضه وفوزه إياباً 3-صفر في تورينو.

أفضل هداف له في الموسم الحالي الهولندي أرناوت دانجوما (5 أهداف).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز