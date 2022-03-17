تفاصيل الاجتماع الأخير بين صلاح وإدارة ليفربول

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عُقد بين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وإدارة الريدز، لمحاولة تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، إلى أن الاجتماع الأخير بين الطرفين عقد في شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن ليفربول عرض على صلاح الحصول على أعلى راتب بالفريق، ولكن دون مبالغة خاصة أن الريدز يضع سقف محدد لرواتب اللاعبين، وهو ما قوبل بالرفض من قبل صلاح وتمسك بطلباته المالية، لتتوقف المفاوضات من وقتها.

أكدت الصحيفة أن الوضع الحالي خطير ويهدد ليفربول برحيل صلاح مجانا، خاصة بعد تألقه الملفت هذا الموسم بتسجيله 20 هدفاً وصناعته 10 أهداف خلال 26 لقاء خاضه حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي أشار خلالها إلى أن الريدز قدم ما في وسعه وقرار تجديد العقد في يد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب يحاول تهدئة الأمور أثناء مواجهته وسائل الإعلام، بالرغم من تأكيده بأنه ليس قلقاً من تجديد عقد صلاح، ولكن الأمر يبدو عكس ذلك

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