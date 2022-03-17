55 عاما.. اللاعب الياباني الذي عجز الزمن عن إيقافه!

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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الظاهرة الياباني كازويوشي ميورا لاعب سوزاكا بدوري الدرجة الرابعة، أثبت مقولة أن العمر مجرد رقم، في ظل قدرته على خوض المباريات رغم بلوغه الـ 55 عاما.

بدأ كازويوشي مسيرته الاحترافية من نادي سانتوس البرازيلي عام 1986، ثم انتقل إلى بالميراس، الذي تألق معه بشده وسجل 84 هدفاً في 56 مباراة، وبعدها انتقل إلى كلوب دي ريجاتاس البرازيلي ثم دي جاو الياباني وفي نفس الموسم أعير إلى كورتيبا الياباني، ثم انضم إلى طوكيو فيردي وخاض معه 192 لقاء سجل خلالهم 100 هدف.

جاء تألق كازويوشي مع طوكيو ليتسبب في انتقاله إلى الدوري الإيطالي عن طريق بوابة نادي جنوي، ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب زيادة وزنه الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات، وخاض مع جنوي 21 لقاء فقط، سجل خلالهم هدفاً وحيداً.

عاد كازويوشي إلى اليابان وانضم إلى كيوتو سانجا وخاض معه 41 لقاء سجل خلالهم 21 هدفاً ثم انتقل إلى فيسيل كويه الياباني خاض معه 103 لقاء وسجل 24 هدفاً ثم يوكوهاما الياباني وخاض معه 217 لقاء وسجل 23 هدفاً، ثم رحل إلى سيدني الاسترالي ومنه إلى يوكوهاما الذي يعتبر من أبرز محطاته، حيث لعب بين صفوفه منذ عام 2006 وحتى العام الماضي 2021، بواقع 453 مباراة سجل خلالهم 396 هدف.

ويلعب كازويوشي حالياً في نادي سوزاكا ولكنه لم يخض سوى 5 مباريات في آخر موسمين، كان آخرهم لقاء في الموسم الحالي لمدة 65 دقيقة.

وتوج كازويوشي مع فيردي بالدوري الياباني مرتين، ومع يوكاهوما بدوري الدرجة الثانية الياباني مرتين، وحصل على لقب لاعب العام باليابان مرتين أيضاً، وتُوج بكأس اليابان ثلاث مرات.

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