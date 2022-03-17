كلوب يختار بديل محمد صلاح في ليفربول ويطالب بضمه

المصدر: البيان

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ضغوط يمارسها الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على إدارة ناديه من أجل تلبية طلبه بضم الجناح الفرنسي لبرشلونة عثمان ديمبيلي لصفوف الريدز في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة حيث ابدى كلوب اعجابه الشديد باللاعب الذي سيصبح بديلاً جيداً في حال قرر النجم المصري محمد صلاح الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية عقده، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وينتهي عقد ديمبيلي مع النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون متاحًا للرحيل المجاني. ولم يتخلَّ النادي الكتالوني بعد عن فكرة رحيله.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

المصري محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 13 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 11 هدفا

الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

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