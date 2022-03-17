تعرف على موعد ونظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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تقام قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022،غدًا الجمعة، في مقر "اليويفا" في مدينة نيون السويسرية، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات، حيث تترقب 8 أندية القرعة بعد إكتمال عقد المتأهلين إلي هذا الدور بصعود تشيلسي وفياريال أمس الأربعاء في ختام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

وتضم قائمة المتأهلين إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كل من ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، وفياريال.

وستكون قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولن توضع أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر، إذ يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم، أي غدا الجمعة.

وتذاع القرعة على قناة beIN Sports المفتوحة.

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