جوتا يتقدم نحو صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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تقدم البرتغالي، ديوغو جوتا، مهاجم فريق ليفربول خطوة في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا في مرمى مضيفه أرسنال، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وأحرز ديوغو جوتا الهدف الأول لفريق "الريدز" في مرمى مضيفه أرسنال عند الدقيقة 54، قبل أن يسجل زميله البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 للدوري، والذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن".

ورفع جوتا رصيده إلى 13 هدفا، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مقلصا الفارق إلى 7 أهداف بينه وبين زميله النجم المصري محمد صلاح، المتربع على عرش صدارة الهدافين.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

المصري محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 13 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 11 هدفا

الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

17- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

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