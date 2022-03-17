الإصابة تُبعد مندي عن الكلاسيكو الإسباني

المصدر: (مدريد - أ ف ب )

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يغيب الفرنسي فرلان مندي، ظهير أيسر ريال مدريد، عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإصابة ستبعده بين 10 و15 يوماً عن الملاعب، بحسب ما ذكرت مصادر في النادي.

وستتقلص فرص مندي بالمشاركة في مباريات فرنسا الودية الإعدادية لمونديال 2022 ضد ساحل العاج في 25 الجاري على ملعب فيلودروم في مرسيليا، وجنوب أفريقيا في 29 منه على استاد دو فرانس، علماً بأن المدرب ديدييه ديشان سيعلن تشكيلته اليوم، وتجمد رصيد مندي المصاب مطلع الموسم، عند 7 مباريات دولية، ولم يحمل قميص المنتخب منذ 14 أكتوبر 2020، منذ الفوز على كرواتيا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.

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